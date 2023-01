Imperialismus

Ukrainekrieg laut US-Think-Tank „unglaublich kosteneffiziente Investition“

In offiziellen Reden der US-Regierung gibt es immer nur einen Grund für das Engagement im Ukrainekrieg: Man will dem überfallenen Land gegenüber dem großen Aggressor helfen. Bei den Midterm-Wahlen wurde das von rechten Kräften rund um Donald Trump attackiert. Sie forderten, die finanzielle und militärische Unterstützung zu beenden und das Geld im „eigenen Land“ zu investieren. Diese Kritik wollte die Regierung nicht auf sich sitzen lassen. Am 18. November 2022 veröffentliche der US-Denkfabrik CEPA (Center for European Policy Analysis) einen Artikel „Der Sieg über Russland kostet die USA nur Peanuts“.¹ Eine Verteidigungsschrift gegen Kritik von rechts. „America first“, das können Biden und Co. schließlich auch.

Von ro