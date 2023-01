Frankfurt am Main

Widerstandsgruppe Frankfurt - Warum wir zur LLL-Demo nach Berlin fahren!

Beim Treffen der Widerstandsgruppe Frankfurt am Main am 4. Januar haben wir über die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo (LLL) gesprochen, die am 15. Januar stattfinden wird. Für uns ist klar: Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin!

Korrespondenz