Wieder 40.000 Eisenbahner im Streik

In der südmexikanischen Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala versammelten sich am Montag knapp 5000 Migranten aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, drangen in die Asylbehörde Comar ein und forderten die mexikanischen Behörden auf, ihre Asylanträge zügig zu bearbeiten. Die Migranten aus Haiti, Venezuela, Kuba, Peru, Panama und anderen Zentralamerikanischen Ländern wollen so lange vor dem Büro campieren, bis eine zügige Bearbeitung der Anträge erfolgt. Die Migranten wollen mit ihren Asylpapieren dann weiter an die Grenze zu den USA.