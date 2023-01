Wir trauern um José Maria Sison

Joma starb am 16. Dezember 2022 im Alter von 83 Jahren in Utrecht. Er hat bis zu seinem Lebensende für seine Vision einer nationaldemokratischen Revolution auf den Philippinen, aber auch des weltweiten Siegs des Sozialismus gegen den Imperialismus gekämpft. Er war unerschütterlich, trotz jahrelanger Folter und Gefängnis, trotz politischer Niederlagen, trotz ausländischem Exil und trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen in den letzten Jahren. José Maria Sison war Gründungsvorsitzender der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP). (...)

Seit der Gründung der DPF 1996 waren wir freundschaftlich mit Joma verbunden. Als DPF nahmen wir an Geburtstagspartys von Joma teil. Wir behalten ihn als sehr kulturvollen, musikalischen und immer optimistischen Menschen in Erinnerung. Im Namen der Deutsch-Philippinischen Freunde kondolierten wir herzlich und solidarisch seiner Ehefrau Julie de Lima und den Genossen der CPP. Sein Tod ist ein großer Verlust – wir werden Joma nicht vergessen.