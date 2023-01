Nürnberg

200 Demonstranten gedenken der Opfer des Flugzeugabschusses durch den Iran vor drei Jahren

Am 7. Januar fand eine Protestaktion mit ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Lorenzkirche in Nürnberg statt. Es wurde an den Abschuss des Passagierflugzeugs im Januar 2020 im Iran gedacht. Kurz nach dem Start auf dem Flughafen von Teheran wurde das Flugzeug von zwei Flugabwehrraketen getroffen und stürzte ab. 176 Menschen starben damals.

