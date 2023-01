Auf zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am 15. Januar in Gelsenkirchen!

Das Gedenken an diese Revolutionäre wurde zu Beginn dieser Tradition in ganz Deutschland und in vielen Städten durchgeführt. Im Jahr 2023 wollen wir diese Tradition wieder beleben und rufen zu einer parallelen Demonstration in Gelsenkirchen auf.

Gerade, weil das imperialistische Weltsystem nur noch Krisen hervorbringt, die unsere Zukunft und die der ganzen Menschheit existenziell bedrohen und zerstören, steht die Frage nach einer sozialistische Alternative auf der Tagesordnung. Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Entwarnung. Beide Kriegsparteien, also Russland und Ukraine / NATO, werden immer aggressiver. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und damit auch eines Atomkriegs ist brandaktuell! Die steigende Inflation verschärft die Massenarmut in Gelsenkirchen, manche Familien wissen nicht mehr, wie sie ihr Essen den ganzen Monat finanzieren, während sich Konzerne wie BP und Uniper Milliarden einstecken.

In den Schulen und Kitas fehlt Personal; schwer kranke Kinder bekommen keinen Platz in Kinderkliniken; teils lebenswichtige Medikamente können nicht mehr geliefert werden. Die Unterordnung der ganzen Gesellschaft unter die Diktatur der internationalen Monopole hat in den Beginn einer globalen Umweltkatastrophe geführt, die in den nächsten Jahren Millionen Menschen das Leben kosten wird.

Nur der Sozialismus kann die Menschheit retten!Lenin, Liebknecht und Luxemburg sind dafür Vorbilder. Ihr ganzes Leben lang kämpften sie selbstlos, mit Klarheit, revolutionär, organisiert und unbeugsam gegen den Imperialismus und für den Sozialismus.

Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration

15. Januar 2023 um 12:30 Uhr zum Willi Dickhut Haus

Schmalhorststraße 1c, Gelsenkirchen

Der Aufruf im pdf-Format