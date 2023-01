Beirut: Lehrkräfte protestieren und streiken

Am Dienstag blieben in Schottland die Grundschulen weitgehend geschlossen, weil die Grundschullehrerinnen und -lehrer in den Streik getreten waren. Am Mittwoch wurde dann auch in den Sekundarschulen gestreikt. Gestreikt wird für eine Lohnerhöhung von 10 Prozent. Die Regierung bietet bisher nur 5 Prozent Lohnerhöhung. Die Streiks im schottischen Schulsystem organisieren die Gewerkschaften EIS, NASUWT, SSTA und AHDS. Von den Streikplänen der Gewerkschaften ist praktische jede Schule betroffen, denn in den nächsten beiden Wochen sind acht weitere Streiktage geplant.