Bor: Bergarbeiter-Demo für Lohnerhöhung

Die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner spricht im Rahmen ihrer Kleinarbeit regelmäßig auf der Esseneer Montagsdemo für die MLPD. Ein Thema ihrer Rede am 9. Januar war der Krieg in der Ukraine. In den letzten Wochen tritt eine Verschärfung in diesem Krieg ein, deren weitere Entwicklung besorgniserregend ist. Der Redebeitrag steht auf der persönlichen Homepage von Gabi Fechtner zur Verfügung.