Bundesvorstand der ATIF verurteilt Angriff auf das Willi-Dickhut-Haus

Am 7. Januar wurde das Willi-Dickhut-Haus, wo sich unter anderem auch die MLPD Zentrale befindet, von einem einschlägig bekannten türkischen Faschisten angegriffen. Bei dem feigen Angriff wurden drei Menschen verletzt. Der gegen Kommunistinnen und Kommunisten sowie gegen Kurden und Kurdinnen hasserfüllte Täter beschädigte dabei mehrere Autos und die Einrichtung des Hauses.

Es ist nicht der erste Angriff dieser Art in Deutschland und Europa, der von türkischen FaschistInnnen und dem türkischen Geheimdienst ausgeübt wurde. Schon seit Jahren greifen der faschistische türkische Staat und seine Handlanger immer wieder gezielt Kurden und Antifaschisten in Deutschland und Europa an. So wurden am 9. Januar 2013 in Paris Sakine Cansız, Fidan Doğan und Leyla Söylemez von einem Angehörigen des türkischen Geheimdienstes MIT erschossen. 10 Jahre nach diesem Massaker starben bei einem faschistischen Angriff am 23.12.2022 die kurdischen AktivistInnen Emine Kara, M. Sirin Aydın und Abdurrahman Kızıl.

Am 7.7.2021 wurde der türkische Journalist Erk Acarer, der wegen seiner kritischen Haltung gegen das Erdoğan-Regime im Exil leben muss, in seiner Berliner Wohnung überfallen und verletzt. Dies sind nur einige wenige Beispiele von faschistischen Angriffen des türkischen Staates. Sogar deutsche Sicherheitsbehörden haben im Jahre 2016 zugeben müssen, dass der türkische Geheimdienst über 6000 aktive Spitzel in Deutschland unterhält. Im selben Jahr wurde eine Todesliste des faschistischen türkischen Staates bekannt, wonach Kurden, Kurdinnen und Oppositionelle in Europa und Deutschland verfolgt und entsprechend „liquidiert“ werden sollten.

Ein weiterer Fall war die Festnahme eines türkischen Spions, der im September 2021 in einem Düsseldorfer Hotel mit einer Waffe und einer Todesliste angetroffen wurde. Bei beiden Gerichtsverhandlungen wurden die festgenommenen türkischen Agenten freigesprochen! Die Zusammenarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden mit dem türkischen Auslandsgeheimdienst MIT, der Münchener Prozess gegen 10 Kommunisten und Mitglieder der ATIK, bei dem die Anklage auf Informationen des türkischen Geheimdienstes basierte, sind Zeugnis dafür, dass Kommunisten und Kommunistinnen stets faschistischen Angriffen ausgesetzt sind.

Der Angriff gegen das Willi-Dickhut-Haus ist nicht der erste und auch nicht der letzte Angriff solcher Art! Wir verurteilen diesen feigen Angriff und solidarisieren uns mit dem Willi-Dickhut-Haus und der MLPD!

In diesem Sinne:

Gemeinsam gegen Faschismus und Reaktion kämpfen!

Hoch die internationale Solidarität!

Hand in Hand gegen Faschismus!

Tod dem Faschismus überall!

Bundesvorstand der ATIF!

