Deutsche Exporte gestiegen

Am Montag begannen 7.000 Pflegerinnen und Pfleger in den zwei größten Krankenhäusern in New York City mit ihrem Streik gegen den enormen Personalmangel. Der Streik in den Krankenhäusern Montefiore Medical Center und Mount Sinai Hospital ist der größte Streik im Gesundheitswesen der Stadt seit Jahrzehnten. Der Streik dreht sich nicht um höhere Löhne - die beiden Kliniken haben bis zu 19 Prozent mehr Lohn angeboten - sondern um die Gefahr, die von der personellen Unterbesetzung ausgeht für die Patienten und das Personal selbst. Die Streikposten berichten von Intensivstationen, wo eine Pflegekraft bis zu vier Patienten betreuen muss statt einen oder zwei.