Die tollen Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung in Alt Schwerin nutzen

Am Samstag, 14. Januar, lädt der Koordinierungsausschuss der Neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg zu einer Strategiedebatte in Form eines Tagesseminars mit einer anschließenden Podiumsdiskussion ein. (Mehr dazu hier.) Am darauf folgenden Sonntag, 15. Januar, finden die traditionelle Lenin-Liebknecht-Luxemburg–Demonstration (LLL) und das Gedenken an die Revolutionäre Wladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt. Diese Demonstration ist die größte Demonstration für den Sozialismus in Europa. (Mehr dazu hier.)

Und danach …?

Hervorragende Möglichkeiten zur anschließenden Erholung und Entspannung bietet der Ferienpark Plauer See in Alt Schwerin. Er ist von Berlin aus mit dem Auto in ca. eineinhalb Stunden und mit der Bahn in ca. zwei Stunden zu erreichen. Mitten im Landschaftsschutzgebiet, umgeben von Wäldern, Wiesen und Wasser. Hier können auch eine Bowlingbahn, ein Fitness- und Tischtennisraum sowie eine Dampf- und Trockensauna genutzt werden. Er bietet derzeit auch ein besonderes Kurzbucher-Angebot an; freut sich aber natürlich auch, seine Gäste länger begrüßen und bewirten zu dürfen. (Mehr dazu hier)

Nutzt diese tolle Möglichkeit, das kommende Wochenende mit anschließender Erholung und Entspannung abzurunden – dort ist man herzlich willkommen!