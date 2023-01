Erste LLL-Feier seit Jahrzehnten in Gelsenkirchen

Jährlich gedenken Zehntausende der Revolutionäre Wladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die LLL-Demonstration in Berlin ist die größte Demonstration für den Sozialismus in Europa.

Da für viele Menschen die lange Fahrt nach Berlin so früh im Jahr entweder finanziell nicht erschwinglich oder zu anstrengend ist, hat das Internationalistische Bündnis NRW die Initiative ergriffen und holt den Geist dieses einzigartigen revolutionären Events in die „Stadt der 1000 Feuer“.

Gerade weil das imperialistische Weltsystem nur noch Krisen hervorbringt, die unsere Zukunft und die der ganzen Menschheit existenziell bedrohen und zerstören, steht die Frage nach einer sozialistischen Alternative auf der Tagesordnung. Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Entwarnung. Beide Kriegsparteien, also Russland und die Ukraine / die NATO, werden immer aggressiver. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und damit auch eines Atomkriegs ist brandaktuell! Die steigende Inflation verschärft die Massenarmut in Gelsenkirchen. Manche Familien wissen nicht mehr, wie sie ihr Essen den ganzen Monat über finanzieren sollen, während sich Konzerne wie BP und Uniper Milliarden einstecken. In den Schulen und Kitas fehlt Personal; schwerkranke Kinder bekommen keinen Platz in Kinderkliniken; teils lebenswichtige Medikamente können nicht mehr geliefert werden. Die Unterordnung der ganzen Gesellschaft unter die Diktatur der internationalen Monopole hat in den Beginn einer globalen Umweltkatastrophe geführt, die in den nächsten Jahren Millionen Menschen das Leben kosten wird. Nur der Sozialismus kann die Menschheit retten.

Deshalb:

Auf zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration nach Gelsenkirchen!!!

Am 15. Januar 2023, um 12.30 Uhr, ab dem Willi-Dickhut-Haus, Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen.