Erstes Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenken am Sonntag in Gelsenkirchen

„Das passt gut zu unserer Stadt, denn sie hat eine revolutionäre Tradition“, so Christiane Link, Kreisvorsitzende der MLPD. Und weiter: „1920 standen die Bergleute und Stahlarbeiter unserer Stadt auf und schlossen sich der Roten Ruhrarmee an, die durch ihren bewaffneten Aufstand die Errichtung einer faschistischen Diktatur durch Kapp und Lüttwitz verhinderte. Auf dem Rathaus in Horst wehten rote Fahnen und es wurde ein Arbeiterrat gebildet, der sofort Lebensmittel an die hungernde Bevölkerung ausgab. Sie sahen sich in der Tradition der Novemberrevolution von 1918 und träumten von einem sozialistischen Land auf deutschem Grund. Viele Mahnmäler auf Gelsenkirchens Friedhöfen gedenken der später von der Reichswehr ermordeten Arbeiter der Roten Ruhrarmee. Seit Jahren kritisieren wir die lausige Pflege durch die Stadt Gelsenkirchen.“

Außerdem besitzt Gelsenkirchen jetzt eine einzigartige Gedenkstätte für Revolutionäre mit Gedenktafeln für Lenin, Liebknecht und Luxemburg – darauf ist nicht nur die MLPD stolz, sondern dort hin kommen immer wieder zahlreiche Menschen, um dieser Revolutionäre zu gedenken – zum Teil auch aus dem Ausland.

Das Gedenken besteht aus einer Demonstration durch den Stadtteil Horst-Süd und nachfolgender Kundgebung.

Als Redner haben sich angekündigt: von der VVN-BdA NRW, der bundesweiten Montagsdemonstration und von überparteilichen Kommunalwahlbündnissen. Der Ruhrchor aus NRW – bekannt für seine traditionellen Arbeiterlieder – wird Lenins Lieblingslied und weitere Lieder zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vortragen. Man darf also zu Recht gespannt sein. Zur Verpflegung gibt es Thüringer Bratwürste, Kaffee und Kuchen. Wer sich ausruhen möchte, kann das gerne tun im Bistro der Horster Mitte.

LLL-Gedenkfeier und Demonstration zum ersten mal in Gelsenkirchen, am Sonntag 15. Januar, um 12.30 Uhr an der Gedenkstätte für Revolutionäre am Willi-Dickhut-Haus, Schmalhorststr.1c, 45899 Gelsenkirchen, erreichbar mit der Buslinie 383, Haltestelle Schloss Horst