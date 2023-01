"Faschistischer Angriff beweist: Eure Arbeit ist richtig"

Liebe Genossinnen und Genossen,

das Linke Forum verurteilt den Angriff gegen das Willi-Dickhut-Haus und das Jugendzentrum Che. Wir solidarisieren uns mit den angegriffenen und geschädigten Personen sowie der MLPD.

Auch in Radevormwald haben wir weiterhin mit faschistischen Angriffen zu kämpfen. Doch es ist in solchen Situationen um so wichtiger, den Faschisten die Stirn zu bieten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Außerdem ist es essenziell in dieser Zeit die Angreifer bei ihrer Ideologie zu benennen, sodass kein Zweifel daran besteht, wer die Feinde des Fortschritts sind.

Dieser faschistische Angriff beweist, dass Eure und unsere gemeinsame Arbeit richtig ist und Ergebnisse erzielt: „Wenn wir vom Feind bekämpft werden; dann ist das gut; denn es ist ein Beweis, daß wir zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen haben. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt ..., dann ist das noch besser; denn es zeugt davon, daß wir nicht nur zwischen uns und dem Feind eine klare Trennungslinie gezogen haben, sondern daß unsere Arbeit auch glänzende Erfolge gezeitigt hat.“ (Mao Zedong)



Hoch die internationale Solidarität!

Kein Fußbreit dem Faschismus!

Mit solidarischen antifaschistischen Grüßen