„Gipfel“ der Umweltzerstörung und Umverteilung für Monopolinteressen!

Die Umfirmierung zeigt die Defensive von Regierung und Monopolen angesichts der wachsenden Kritik am Rollback der Ampel-Regierung bezüglich der eh völlig unzureichenden Umweltschutzmaßnahmen. Deshalb muss ein bombastischer Titel her und vor allem, alles schön grün verpacken: „Im Mittelpunkt des Gesprächs standen“, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit, „der Klima- und Umweltschutz, die Digitalisierung von Fahrzeugen, die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsmittel und die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten.“

Allerdings handelt es sich dabei nicht um die viel beschworene „Verkehrswende zur Erreichung der Klimaziele“, sondern eher um die Frage, wie die Automonopole zum Beispiel mit Elektroautos auf dem Rücken der Arbeiter und zulasten der Umwelt weiter Maximalprofit machen können.

Selbstgesteckte, unzureichende Klimaziele verfehlt

„Deutschland hat seine Treibhausgasemissionen in den Jahren 2000 bis 2021 um 27 Prozent reduziert – der Verkehrssektor kam allerdings nur auf eine Reduktion von 18 Prozent.“ Um die ohnehin völlig unzureichenden Klimaziele der fünfundsechzigprozentigen Senkung der Treibhausgase bis 2030 zu erreichen (gegenüber 1990), müssten “im Verkehrssektor die Emissionen 14-fach so schnell sinken wie bisher.“¹ Ein Offenbarungseid der zeigt, dass den Automonopolen und ihrer Regierung die Umweltfrage nicht überlassen bleiben darf!

Selbst das Tempolimit auf 130 km/h auf Autobahnen geht ihnen zu weit, das 2,4 Prozent der einzusparenden Emissionen bringen würde.