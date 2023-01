Große Solidarität mit der MLPD und den Beschäftigten in der Parteizentrale

Rote Fahne News veröffentlichte sofort die Pressemitteilung des Zentralkomitee der MLPD. Eine breite Solidarität entwickelt sich; Rote Fahne News dokumentiert die Solidaritätserklärungen und die Presseveröffentlichungen fortlaufend.

Ortsgruppe Erfurt der MLPD

Liebe Genossinnen und Genossen,

Die Ortsgruppe Erfurt erreichte auf ihrer Gruppensitzung die Meldung von der feigen faschistischen Attacke auf die Horster Mitte und dort wohnende Genossen. Wir verurteilen diesen Angriffs aufs Schärfste und hoffen, dass der Täter hart bestraft wird. Wir erklären allen Genossinnen und Genossen, die in der Parteizentrale arbeiten, unsere volle Solidarität und hoffen, dass den angegriffenen Genossen nichts Schlimmeres passiert ist. Wir diskutierten bei dieser Sitzung unsere jährliche Neueinstufung. Diese Meldung stärkte die Verbundenheit zur MLPD und bewirkte das Gegenteil von dem, was der Täter bezwecken wollte. Alle anwesenden Genossen erhöhten ihren Monatsbeitrag!

IG-Metall-Senior aus Sindelfingen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin empört und verurteile auf das Schärfste den Angriff auf das Willi-Dickhut-Haus, die Beschädigungen am Haus und PKW. Es ist nicht der erste Angriff auf Leib und Leben kämpferischer Kolleginnen und Kollegen, auf das Eigentum fortschrittlicher Parteien, Gewerkschaften und anderer Einrichtungen. Angriffe und Besetzungen wie auf das DGB-Haus Stuttgart im Mai 2020, Verwüstungen von Wahlkreis-Büros der Die Linke sind seit Jahren an der Tagesordnung. Es sind Einrichtungen, die durch Spenden von hart arbeitenden Menschen errichtet wurden. Es ist ein System der versuchten Einschüchterung und der Sachbeschädigung durch Faschisten. Nicht einschüchtern lassen , solidarisch und gemeinsam gegen faschistische Umtriebe. Konsequente Verurteilung und Bestrafung der Täter.

Kurdische Gemeinde Erfurt

Wir haben von den Angriffen auf eure Zentrale gehört. Wir sind bei euch. Es ist auch ein Angriff auf uns, da sehen wir keinen Unterschied. Wenn es etwas gibt, was wir für euch tun können, lasst es uns wissen. Wir überreichen euch 100 € Spende zur Ersetzung der Schäden.

REBELL-Party erklärt sich solidarisch gegen faschistische und antikommunistische Attacke auf das Willi-Dickhut-Haus!

Es kam genau richtig, dass wir uns am Samstag Abend mit vielen Rebellinnen, Rebellen und Jugendlichen im Jugendzentrum CHE zur monatlichen REBELL-Party trafen. Anna vom REBELL machte bekannt, was tagsüber passiert war: Ein als Antikommunist und Kurdenhasser bekannter 21-Jähriger hatte einen üblen Anschlag auf das Willi-Dickhut-Haus begangen. Wir waren wütend über die Randale und erklären unsere Solidarität mit allen Betroffenen! Das betrifft auch das Jugendzentrum CHE: eine Scheibe wurde zerstört. Das lassen wir so nicht stehen! Das Jugendzentrum CHE und der REBELL stehen für internationale Solidarität und Antifaschismus. Im REBELL sind viele Jugendliche aus Kurdistan organisiert. Wir berichteten von der Demonstration in Paris zum Gedenken an die 2013 und 2022 ermordeten kurdischen Revolutionäre. "Hoch die internationale Solidarität" ist unser Motto! Dabei lassen wir uns auch nicht von solchen Attacken einschüchtern. Bei einer Spendensammlung kamen über 40€ für die Reparaturen im CHE zusammen. Wir werden am Samstag, 28.1.23 ab 15 Uhr einen Subbotnikeinsatz im CHE machen. Dort wollen wir die Schäden reparieren und das CHE in Gelsenkirchen Horst weiter verankern. Alle sind herzlich eingeladen - jetzt erst recht!

