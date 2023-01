Kämpferische Stimmung und viel Diskussionsbedarf

Bei der Abschlusskundgebung waren zu Beginn 900 Teilnehmer. Zunächst berichtete Christiane Fiebig von der gestrigen Strategiedebatte der neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg und ein Opel-Arbeiter von einer selbständigen Streikaktion. Neben weiteren Organisationen des Blocks sprach auch Marianne Liebknecht, Enkelin von Karl Liebknecht. Sie unterstrich das revolutionäre Vermächtnis ihres Großvaters.

Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD meinte: „Den Sozialismus beim offiziellen LL-Aufruf wegzulassen, ist, wie wenn die Katholiken beim Gedenken an den Ex-Papst das Christentum weglassen würden.“ Vor allem aber rief er auf, dem Sozialismus massenhaft zu neuem Ansehen zu verschaffen. Denn: "Heute stellen sich Rosa Luxemburgs Alternativen so zugespitzt wie noch nie: `Sozialismus oder Barbarei!` Sozialismus – statt Untergang in der globalen Umweltkatastrophe! Sozialismus – statt Arbeitslosigkeit und internationales Massenelend! Sozialismus – statt Dritter atomarer Weltkrieg! ... Dafür müssen wir die Massen in geduldiger Kleinarbeit gewinnen, dafür müssen wir die Kämpfe gegen den Ukrainekrieg oder die Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen als Schule des Klassenkampfs führen, dafür müssen wir Bündnisse suchen und eingehen." Das erfordert allerdings einen klaren Trennungsstrich ziehen zu Leuten, die sich auf die Seite eines Imperialisten stellen.

Anna Schmit, Vorsitzende des REBELL, setzte sich kritisch und optimistisch auseinander: „Wir stehen dafür, dass wir nicht die letzte Generation sind, sondern den Kampf um den Sozialismus weiterführen!“

Sehr bewegend war die Kranzniederlegung mit dem leisen Singen der "Internationale".

Ein gelungener Auftakt für das Jahr 2023!

Interessante Podiumsdiskussion zur neuen Friedensbewegung

Im Anschluss an die Strategiedebatte am 14. Januar diskutieren bei der Podiumsdiskussion bereits am Samstag von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, Felix Weitenhagen, Betriebsrat bei Siemens in Berlin, Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, Marianne Liebknecht aus Wien, Kazi Sazzad Zahir aus Bangladesch, Kommunistische Partei, Peter Nowak, Journalist, Autor des Buchs "Nie wieder Krieg ohne uns", Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR und Prof. Dr. Gerhard Trabert, Sozialmediziner, Mainz (online zugeschaltet). Letzterer betonte die große Bedeutung des Aufbaus einer neuen Friedensbewegung und war entrüstet, dass die bürgerlichen Parteien nur noch über Waffenlieferungen diskutieren.

Im Strategieseminar hat die Diskussion über die richtige Behandlung der Widersprüche im Friedenskampf eine wichtige Rolle gespielt. "Wir wollen eine breite Friedensbewegung, aber keinerlei Versöhnung mit sozialchauvinistischen Positionen. Man kann auch eine anti-opportunistische Bündnisarbeit machen", so Gabi Fechtner bei der Podiumsdiskussion.

Die Marxisten-Leninisten führen den aktiven Widerstand gegen den Kriegs- und Krisenkurs der herrschenden Imperialisten mit der Perspektive Sozialismus/Kommunismus. Die Podiumsdiskussion wurde dem Anspruch einer Strategiedebatte gerecht und es gab eine gute Auseinandersetzung über die neue Friedensbewegung, ihren Charakter und Erfahrungen in ihrem Aufbau.

REBELL-Party mitten in Berlin-Neukölln

Dass die Jugend nicht egoistisch und blind gewaltvoll ist, wie die Medien seit der Silvesternacht mit Krawallen propagieren, zeigte die REBELL-Party mit Konzert am Hermannplatz. Alles selbst organisiert und mit politischen Bands und fortschrittlichen Texten zu tanzbarer Musik zeigten sie: Die Jugend ist die vorwärtstreibende Kraft. Gegen Polizeischikane – kein Essensverkauf, nur ein Zelt trotz teils strömendem Regen, nur Wasserausgabe erlaubt – setzte sich die rebellische Stimmung durch. Master Al aus Hamburg, Los Pueblos und die Bochumer REBELL-Songgruppe brachten die Leute auf dem Platz zum Anhalten und viele zum Mittanzen.



Noch eine Anekdote zum Schluss: Als die Genossen den Kranz für das Gedenken am Sonntag im Blumenladen abholten, interessierte sich die Verkäuferin für den Zweck. Als sie hörte, dass es für Lenin, Liebknecht und Luxemburg ist, zog sie den Kranz auf der Ladentheke wieder zurück. Der Genosse wunderte sich: Antikommunistisch? Die Frau schob ihm den Kranz wieder zu mit den Worten: „So, jetzt ist er umsonst. Meine Großmutter war auch Kommunistin!“