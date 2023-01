Karl Marx, Das Kapital und Der Spiegel (gekürzt)

... Da es immer offensichtlicher wird, dass der Kapitalismus in Bereichen wie Einkommensungleichheit, Krieg, Armut und globaler Erwärmung keine Lösung bietet, begann der Spiegel, der sich für die Restauration einsetzt, seinen Artikel mit der Suche nach Antworten auf die Fragen im Kopf von Ray Dalio, einem US-Investmentfondsmanager mit einem Vermögen von 22 Milliarden Dollar, indem er "Das Kapital, nicht das Wall Street Journal" las. Die Schlussfolgerung, die Dalio aus seiner Lektüre zog, lautete: "Der Kapitalismus muss dringend und grundlegend reformiert werden. Andernfalls wird er zerstört, wie er es verdient". Die Tatsache, dass ein Milliardär sieht, wie sich der Kapitalismus sein eigenes Grab schaufelt, zeigt, wie richtig und wichtig die Theorie ist, die Marx mit "Das Kapital" begründet hat. ...

Es liegt nicht in der Natur des Kapitalismus, dass Monopole über den Verzicht auf übermäßige Gewinne "im Interesse der Gesellschaft" diskutieren. Am meisten wird derzeit über die "Sozialisierung von Verlusten" durch eine stärkere Beteiligung des Staates nachgedacht und diskutiert. Die "Verstaatlichung" von Uniper, dem größten deutschen Erdgasversorger, scheint sie inspiriert zu haben. Der "Rettungsprozess", der mit einem Kredit von 8 Milliarden Euro begann, um das Unternehmen vor dem Konkurs zu bewahren, überstieg schließlich 50 Milliarden Euro. Rechnet man die Verluste des Monopols zu diesem Betrag hinzu, so steigt die Belastung der Bürger zur Rettung des Kapitals auf 90 Milliarden. ...

DER ANTIKAPITALISMUS WÄCHST

Der wertvollste Punkt in dem Spiegel-Artikel ist die wachsende Zahl von Menschen, die sich in vielen Ländern der Welt gegen den Kapitalismus stellen. Vor allem unter der Jugend wächst, vielleicht ohne dass sie sich Karl Marx bewusst ist, die Reaktion und die Wut auf den Kapitalismus wegen der hohen Mieten, der Lebenshaltungskosten und der von den Monopolen verursachten Schäden an Umwelt und Natur.

Kohei Saito, ein junger Philosoph, der in Japan große Aufmerksamkeit erregt hat, sagt, dass Karl Marx schon vor 150 Jahren die großen Gefahren für unseren Planeten erkannt hat, und betont, dass es jetzt an der Zeit ist, sie zu realisieren, indem er "ein Ende des Wirtschaftswachstums" fordert. ...

Alles in allem nehmen die Probleme in der heutigen Welt, die vom kapitalistisch-imperialistischen System beherrscht wird, eher zu als ab. Wenn die angehäuften Probleme in eine Sackgasse geraten, rufen die Kapitalisten, wie der Spiegel, Karl Marx und sein Meisterwerk Das Kapital zu Hilfe. Oft wird übersehen, dass es die kapitalistischen Monopole und die Regierungen, die ihre Interessen verteidigen, sind, die in ihrem Streben nach exzessiven Profiten, Ausbeutung des Mehrwerts, freier Marktwirtschaft und mehr Marktraum die Welt für Milliarden von Arbeitern und Werktätigen unbewohnbar gemacht haben. ...

Selbst in Deutschland, einem relativ "sozialen" Land, kontrolliert nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung eine Minderheit von 10 Prozent der Bevölkerung zwei Drittel des Vermögens in Form von Kapitalakkumulation. Die restlichen 90 Prozent müssen sich mit einem Drittel des Reichtums begnügen. Zwischen 1995 und 2019 ist die Kaufkraft der unteren 10 Prozent um 5 Prozent gestiegen, während die der oberen 10 Prozent um 40 Prozent zugenommen hat. Denselben Daten zufolge beträgt das Vermögen der Hälfte der Unterschicht nur 1,3 Prozent. Diese Tabelle zeigt, dass sich die Widersprüche zwischen den Klassen durch die Auswirkungen der ungezügelten neoliberalen Politik rapide verschärfen. Die Widersprüche sind in den Entwicklungsländern noch katastrophaler. ...

In Band 1 von Das Kapital schreibt Karl Marx Folgendes: "Die Verlängerung des Arbeitstages über den Punkt hinaus, an dem der Arbeiter einen Wert produziert, der dem Wert seiner eigenen Arbeitskraft entspricht, und die Aneignung dieser überschüssigen Arbeit durch das Kapital, das ist die Produktion des absoluten Mehrwerts. Dies ist die grundlegende Basis des kapitalistischen Systems und der Ausgangspunkt für die Produktion des relativen Mehrwerts." (Seite 521)

Im Sozialismus, der an seiner Stelle errichtet werden wird, wird das Leben für 90 Prozent der Erdenbewohner in jeder Hinsicht viel besser sein als heute.