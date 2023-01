Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo und -Gedenken: „Der Sozialismus lebt!“

Die Lenin–Liebknecht–Luxemburg–Feierlichkeiten in Gelsenkirchen waren Premiere und Fortsetzung einer alten Tradition aus den 1920er-Jahren zugleich. Damals fanden diese Feierlichkeiten in ganz Deutschland statt. Erst die revisionistische SED-Führung zentralisierte sie später in Berlin. Heute war der Startschuss, künftig diese Tradition wieder aufzunehmen.

Mindestens 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich in Gelsenkirchen zusammen. Beteiligt waren Vertreter des VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten), der Umweltgewerkschaft, der Initiative „Aufstehen gegen den Kiesabbau“ vom Niederrhein, MLPD, REBELL, Solidarität International, IG Metall und ver.di.

Der Demozug war bunt. Am offenen Mikrofon sprachen Stahlarbeiter, ehemalige Opel–Beschäftigte, ein Kollege aus Solingen zur Solidarität mit den Borbet–Kollegen und Vertreter der MLPD. Hauptkoordinator Andreas Tadysziak informierte über die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz Ende August in Thüringen und lud dazu ein.

Beiträge zur Bedeutung der drei großen Persönlichkeiten Lenin, Luxemburg und Liebknecht für die Arbeiterbewegung und den Kampf um den Sozialismus wurden gehalten. Ein Mitglied des Landesvorstandes von ver.di kam zu Wort. Die Songgruppe Gelsenkirchen begleitete die Demo mit Arbeiterliedern. Das Lied „Glück auf, der Steiger kommt“ durfte nicht fehlen. Bei der Abschlusskundgebung trug der Ruhrchor Lenins Lieblingslied „Im Kerker zu Tode gemartet“ vom aufopferungsvollen Kampf der russischen Revolutionäre vor.