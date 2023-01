Nachlese zu Silvester aus Mülheim/Ruhr

Eine Versteigerung, aber es sollte auch etwas Attraktives sein - nicht etwas, was zu Hause im Regal verstaubt. Wir entwarfen einen Gutschein: Stadtführung in Mülheim auf den Spuren von Kohle und Stahl mit einem anschließenden 3-Gänge-Menue vom Hobbykoch für 2 Personen. Das motivierte die Silvesterrunde in Mülheim, kräftig zu steigern und brachte 47,20 Euro für die Spendeninitiative!

Selbstverständlich wurde allen Interessierten angeboten, gegen einen Beitrag an der Stadtführung teilzunehmen.