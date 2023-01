Solidaritätsmarsch in Paris

Polizeiliche Schikanen zu Beginn der Abreise und zum Ende der Kundgebung

Am Samstag, dem 7. Januar 2023, fand in Paris eine große Solidaritäts- und Protestdemonstration statt. Sie galt den kurdischen Revolutionärinnen und Revolutionären, die im Januar 2013 und im Dezember 2022 in Paris ermordet wurden, und der Forderung nach lückenloser Aufklärung und Bestrafung der Täter.

Korrespondenz aus Heidelberg