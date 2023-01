RAG verharmlost ihr System der Umweltzerstörung durch die Flutung der Zechen

Die Stadt Dinslaken hat der geplanten Trasse für die Grubenwasserableitung ihre Zustimmung verweigert. Damit wurde vorerst nur der Verlauf der Trasse abgelehnt. Die RAG setzt weiter alles dran, die Flutung stillgelegter Zechen im Ruhrgebiet auf der ganzen Linie durch zu setzen. In medienwirksamen Anzeigen soll die Bevölkerung beruhigt werden.

Es wird der Eindruck erweckt, dass sie alles unter bester Kontrolle zum Schutz der hier lebenden Menschen habe. Angeblich könne sie auf ewig gewährleisten, dass der Anstieg des durch PCB und andere Giftstoffen belasteten Grubenwasser nicht in die Trinkwasserreservoire vordringen kann. Das ist genauso absurd wie das Versprechen der internationalen Regierungen, dem Klimawandel eine 1,5 Grad-Grenze zu verordnen. Sie ist jetzt schon überschritten, was weltweite Wetterkatastrophen zeigen. Wir sprechen vor allem umweltbesorgte Jugendliche an, in ihren Protestaktionen auch die Politik der verbrannten Erde der RAG mit ins Visier zu nehmen.



Neben der Flutung klagen wir die RAG in einer Reihe weiterer Punkte an. Unter anderen auch folgender: Ein ehemaliger Bergmann wird berichten, wie die Kumpel um ihr Versprechen eines lebenslangen Deputats geprellt werden. Das ist Rentenklau, was in der Bevölkerung noch kaum publik gemacht wurde. Was sich bei uns abspielt, ist längst ein grenzüberschreitendes weltweites Problem.

Kumpel für AUF unterstützt dagegen den internationalen Zusammenschluss der kämpferischen Bergarbeiter, Umwelt- und Friedensbewegung. Das sind auch Themen der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die nach Peru (2013) und Indien (2017) vom 31. August bis 3. September in Deutschland/Thüringen stattfindet. Über die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung dieser Großveranstaltung und wie sich in den nächsten Monaten jeder dafür einbringen kann, ist ebenfalls ein Thema.



Glück auf!