Reul lobt "positiven Einfluss" der Grünen

Die Initiative "Lützerath lebt" prangert an, dass es am Rande der Großdemonstration am 14. Januar ein "unglaubliches Maß an Polizeigewalt" gegeben habe. Die Polizei habe auf den Feldern vor Lützerath "massiv Schlagstöcke, Pfefferspray, Räumpanzer, Wasserwerfer, Hunde und Pferde" eingesetzt. Es habe "zahlreiche Schwerverletzte" und in einem Fall sogar eine lebensgefährliche Verletzung gegeben. "Es ist ein Wunder, dass es hier noch keine Toten gegeben hat", sagte eine Sprecherin. Die Polizei spricht im Gegenzug von 70 verletzten Polizisten. Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Demonstranten zurück. Teilweise seien Beamte zum Beispiel auch im schlammigen Boden umgeknickt.