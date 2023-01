RWE und Landesregierung räumen Lützerath mit Polizeigewalt

Die Polizei hat den Bereich abgesperrt, hat einige Barrikaden abgebaut und Aktivisten mit Hebebühnen von den "Tripods" (zusammengebundene Baumstämme mit Plattformen) heruntergeholt. Einige von ihnen haben das Gelände verlassen, nachdem die Polizei mit Gewalt und harten Strafen drohte. Die Journalisten-Gewerkschaft dju meldete, dass Journalisten an ihrer Arbeit von Polizisten systematisch gehindert wurden. Der Leiter des Polizeieinsatzes ist der grüne Polizeipräsident von Aachen, Dirk Weinspach. Zusammen mit zahlreichen Organisationen und Einzelpersonen fordert die MLPD den Abbruch der Räumung und unterstützt kritisch eine Demonstration am 14. Januar in Erkelenz. Auch die Umweltgewerkschaft ruft zu der Demo auf. Bei den Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Aktivitäten am 14./15. Januar 2023 in Berlin und Gelsenkirchen, auf die sich die MLPD an diesem Wochenende konzentriert, wird der notwendige gesellschaftsverändernde Friedens- und Umweltkampf ein bedeutendes Thema sein.

Die Räumung von Lützerath steht für den umweltpolitischen Rollback der Ampelregierung. Erkämpfte Umweltstandards werden rückgängig gemacht, selbst Atomkraftwerke sollen weiterlaufen. Dabei sind umweltpolitisch längst Kipppunkte eingetreten, die sich nicht mehr stoppen lassen: Die Gletscherschmelze auf allen Kontinenten, das Abschmelzen der Eisschilde Grönlands und der Antarktis, das Umkippen des Amazonas-Regenwaldes von einer Kohlendioxidsenke zu einer Kohlendioxidquelle, das Artensterben, die zunehmende Vergiftung unserer Umwelt. Der angebliche Braunkohle-Kompromiss ist ein riesiger Betrug. Bis zum angeblich vorzeitigen Ende des Braunkohleabbaus 2030 gibt es keinerlei mengenmäßige Beschränkung. RWE kann bis dahin weiter Riesenprofite scheffeln und die Ausstiegsentschädigung über 2,6 Milliarden Euro behalten. Drastische Reduzierung der CO 2- Emissionen sofort! Konsequenter Umstieg auf erneuerbare Energien!