Solidaritätserklärung an die Kolleginnen und Kollegen des Felgenherstellers Borbet in Solingen

Damit verbunden sind die Vernichtung von 600 Arbeitsplätzen. Am 16. Dezember 2022 sollte für den Großteil der Belegschaft bereits Schluss sein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde von der Belegschaft eine Mahnwache vor dem Betriebstor errichtet.

Ihr erfreut euch wachsender Solidarität aus anderen Betrieben und der Bevölkerung, organisiert Kundgebungen und Demonstrationen, blockiert, vorerst symbolisch, den Abtransport von Anlagen und Autoteilen.

Der Vorgang der Geschäftsleitung, kurz vor Weihnachten die Belegschaft auf die Straße zu setzen, sucht seines Gleichen. Die Kapitalisten haben da kein „Gewissen“, ihr „Gewissen“ ist einzig dem Profit verpflichtet. Jahrzehntelang dafür ausgepresst, werdet ihr jetzt auf die Straße gesetzt. Noch nicht mal „nennenswerte“ Abfindungen werden gezahlt.

Es geht um den Kampf für jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Da müssen wir unbedingt zusammenstehen und von eurem Kampf lernen, ihn bekannt machen, die Solidarität verbreitern.

Ihr seid nicht die einzige Belegschaft, z. B. sollen wieder massiv Arbeitsplätze und Kaufhäuser bei Galeria–Kaufhof vernichtet werden. Da seid ihr Vorbild, wie man um jeden Arbeitsplatz kämpft!

Mit solidarischen Grüßen

Miriam Urbat

Sprecherin der Montagsdemo Essen.

verabschiedet an der Porschekanzel in Essen am 09.01.23