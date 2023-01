Spenden benötigt!

Heute morgen schrieben Genossen der Union der Kommunisten der Ukraine, wie froh sie über diese bedeutende Veranstaltung sind – eine Teilnahme aber auch aus finanziellen Gründen schwierig ist. Hier ist internationale Solidarität gefragt! Die MLPD hat sich dazu entschieden, Genossen aus der Ukraine die Teilnahme zu ermöglichen und bittet dafür um Spenden.

Gerade diese Genossen kämpfen nicht nur für einen revolutionären Ausweg aus dem Ukrainekrieg, sondern beziehen auch klar Stellung gegen jeden Sozialchauvinismus. Sie erklären unmissverständlich, dass nicht „zum ersten Mal in der Geschichte ein imperialistischer Krieg zu einer Wasserscheide“ zwischen Parteien, die im „Kampf verbleiben“ und solchen, die in „Vergessenheit“ geraten, geworden ist: Die Unterscheidung mancher Revisionisten zwischen „absolut bösen und nicht so bösen Imperialisten“ widerspricht vollständig Lenins revolutionärer Position zum imperialistischen Krieg!

Spenden bitte mit Stichwort „Treffen Friedensbewegung“ über das Konto der MLPD:

GLS Bank Bochum

BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00