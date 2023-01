„Weg mit dem Bußgeldbescheid für zivilen Ungehorsam! Solidarität mit Jürgen Bader!“

Am 4. Juni 2022 fand die traditionelle Zukunftsdemo des Internationalen Pfingstjugendtreffens mit rund 1000 Beteiligten in Gelsenkirchen statt. Darunter waren viele Jugendliche und Kinder.

Im Zentrum standen Forderungen für die Zukunft der Jugend. Deren Perspektive ist angesichts der massiven Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen und der akuten Gefahr, dass jeden Tag ein Dritter Weltkrieg ausgelöst werden kann, infrage gestellt. Es ist vollkommen berechtigt und notwendig dagegen Widerstand zu leisten!

Doch statt sich um die Belange der Jugend zu bemühen, hat die Stadt Gelsenkirchen offenbar nichts Besseres zu tun, als Menschen zu bestrafen, die zivilen Ungehorsam leisten. So leitete sie gegen den Demonstrationsteilnehmer Jürgen Bader aus Hamburg ein Bußgeldverfahren ein, weil er während der Demonstration Flugblätter an wartende Autofahrer verteilte, um sie über das dringliche Anliegen der Versammlung zu informieren. Gegen den Bescheid legte er Einspruch ein! Die Verhandlung findet am Montag, 16 Januar, um 14.20 Uhr am Amtsgericht Gelsenkirchen (Saal 513) statt. Wir erklären uns solidarisch mit Jürgen Bader! Weg mit dem Bußgeldbescheid!