Alle können im Trockenen feiern

Es wurde inzwischen ein großes Zelt organisiert, mit dem wir gewährleisten, dass alle im Trockenen feiern können und dass es eine richtige Sause wird.

Unsere Party findet mitten in Berlin-Neukölln statt und ist genau das richtige Signal: Gemeinsam kämpfen, gemeinsam feiern! Wir rufen dazu auf, den Aufbau dieses Zeltes zu unterstützen, wozu man sich beim Strategieseminar der neuen Friedensbewegung an den REBELL wenden kann. Wir sehen uns in Berlin und freuen uns auf euch!