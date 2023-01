Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir vom Ruhrchor stehen solidarisch hinter euch im Kampf um eure Arbeitsplätze! Euch einfach Ende November die Schließung des Werks mitzuteilen, ist einfach unglaublich. 700 Arbeitsplätze – und was wird aus euch und euren Familien? Ein Mitglied unseres Chors kommt aus Solingen und hat uns von eurem mutigen Kampf erzählt. Wir finden das ein sehr wichtiges Zeichen auch für andere Belegschaften: Nur wer kämpft, kann gewinnen!

Das Lied „Keiner schiebt uns weg!“ wurde schon bei vielen Streiks und Demonstrationen gesungen, der Text wird immer wieder geändert, aber eine Zeile bleibt: „Es erntet Sturm, wer Wind gesät, wer kämpft, kriegt Solidarität“.

In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin viel Kraft und Mut!

Keiner schiebt uns weg!

Wovor‘s den Borbet-Bossen graust - keiner schiebt uns weg!

Fünf Finger wurden eine Faust - keiner schiebt uns weg!

Es erntet Sturm, wer Wind gesät - keiner schiebt uns weg!

Wer kämpft, kriegt Solidarität - keiner schiebt uns weg!

So wie ein Baum beständig steht am Wasser - keiner schiebt uns weg!

Keiner, ja keiner schiebt uns weg! Keiner, ja keiner schiebt uns weg!

So wie ein Baum beständig steht am Wasser - keiner schiebt uns weg!

Stillgelegt die ganze Hütte - keiner schiebt uns weg!

Für Borbet zählen nur Profite - keiner schiebt uns weg!

Doch jeder einzelne Arbeitsplatz - keiner schiebt uns weg!

Ist für uns wertvoll wie ein Schatz - keiner schiebt uns weg!

Das ganze Leben steckt dahinter - keiner schiebt uns weg!

Für die Zukunft unsrer Kinder - keiner schiebt uns weg!

Und viele Leute helfen mit - keiner schiebt uns weg!

Dass der Kampf erfolgreich wird - keiner schiebt uns weg!

Arbeitslos sind doch genug - keiner schiebt uns weg!

Schluss mit Lügen und Betrug - keiner schiebt uns weg!

Die Leute woll‘n ne Zukunft hier - keiner schiebt uns weg!

Für Perspektiven kämpfen wir - keiner schiebt uns weg!

Ruhrchor

Kontakt: guenter.fesel@t-online.de