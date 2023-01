Zehn Gigawatt Windenergie warten auf Genehmigung

Nach Weihnachten kamen bei mehreren Bundestagsparteien noch einmal Großspenden in Höhe von zusammen rund 600.000 Euro an. Das war fast so viel wie in den gut elf Monaten davor zusammen. Auch dieser Nachschlag ändert allerdings nichts daran, dass die Einnahmen aus Großspenden von mehr als 50.000 Euro im vergangenen Jahr im Vergleich zum Bundestagswahljahr 2021 regelrecht eingebrochen sind. Mit den nach Weihnachten eingetroffenen Zuwendungen erhielten CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP zusammen rund 1,36 Millionen Euro. 2021 waren es 12,5 Millionen Euro. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie zahlte 350.000 Euro an die CSU und je 50.001 Euro an SPD, FDP und Grüne.

Die MLPD hat zum Jahresende eine Spendenkampagne unter den Massen gemacht unter dem Motto "1 Euro gegen die Regierungspolitik". Diese Spendeninitiative ist abgeschlossen, aber natürlich sammelt die MLPD weiter Spenden für ihre Arbeit. Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00.