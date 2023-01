60 Jahre Élysée-Vertrag

Microsoft-Chef Satya Nadella bestätigte am vergangenen Mittwoch, dass der Konzern bis zum End des 1. Quartals 2023 10.000 Beschäftigte entlassen will. Das sind knapp fünf Prozent der Gesamtbelegschaft. Die ersten Kündigungen erfolgten noch am selben Tag. "Wir werden unsere Leute mit Würde und Respekt behandeln und transparent vorgehen", verspricht Nadella. Er will es nicht so "grausam und irrational" machen wie Elon Musk bei Twitter. Also mit Kündigungsfrist und Abfindung statt per SMS und abgesperrtem Büro. Das ändert nichts daran, dass diese Arbeitsplätze vernichtet sind. Der Hintergrund ist die krisenhafte Entwicklung in der Digitalbranche.