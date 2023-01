Breite Solidarität mit den politischen Gefangenen im Land

Sie hatte den Dezember zum „Monat der Solidarität mit den politische Gefangenen“ erklärt und diesen erfolgreich durchgeführt.

Hier Auszüge aus ihrem Bericht

Unsere Stärke ist Unterstützung und Solidarität! In der Silvesternacht sind viele Menschen bestrebt, in festliche Stimmung zu kommen und Hausarbeiten zu erledigen. Einige versuchen, durch Wettbewerbe und Quizspiele von der bedrückenden Realität abzuschalten … Wir laden ein, noch einmal an die Hunderte von politischen Gefangenen zu denken, die die Nacht fern von zu Hause verbringen werden. Das vergangene Jahr hat die Liste der politischen Gefangenen sehr erweitert und uns Gesetze 'präsentiert', die die demokratischen Rechte und Freiheiten der Bürger noch stärker einschränken.

Wir von den "Neuen Roten" haben den Dezember zum Monat der Solidarität erklärt. Wir glauben, dass die Interaktion zwischen den verschiedenen Unterstützungsgruppen für politische Gefangene ein Bedürfnis ist, das wir alle kennen. Und im letzten Monat konnten wir in dieser Richtung Verbesserungen erzielen. In Perm, Jekaterinburg, Samara, Almaty, Ufa, Moskau, St. Petersburg, Nowosibirsk, Tscheljabinsk, Klin, Tomsk, Nischni Nowgorod, Astrachan, Barnaul und Paris fanden Versammlungen zur Unterstützung der politischen Gefangenen statt. Mehrere hundert Aktivisten und Anhänger von Organisationen nahmen teil, angefangen von den „Neuen Roten“ bis hin zu Anarchisten,, Anhängern der revisionistischen KPRF, dem Jugendverband RKSMB von der KPRK, Maoisten. Hinzu kamen Bürger, Familien, Angehörige und Verteidiger verschiedener politischer Gefangener. So rief die Gruppe um den „Fall Tjumen“ gleich zu einer neuen Solidaritätswoche vom 2. bis 9. Januar auf.

Weiter heißt es: "Neben dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Erfahrungsaustausch und der Planung weiterer Hilfen für politische Gefangene wurden Hunderte von Postkarten unterschrieben und an unsere Kameraden geschickt. Das kommende Jahr 2023 wird die Situation der politischen Gefangenen im Lande aller Voraussicht nach nur verschlechtern. Angesichts der breiten Resonanz in der Bevölkerung erklären wir unsere Kampagne zur Unterstützung der politischen Gefangenen für unbefristet. Bereits im Januar werden wir in Städten, die noch nicht erreicht wurden, Unterstützungstreffen abhalten. Schreiben Sie uns und nehmen Sie an den Treffen teil. Unsere Stärke ist Unterstützung und Solidarität!“

Für weitere Solidarität mit dem Gewerkschaftsführer der Kuriere, Kirill Ukrainzew

Bei einer Solidaritätsaktion in Tscheljabinsk wurde besonders zur Solidarität mit Kirill Ukrainzew, dem inhaftierten Vorsitzenden der Gewerkschaft der Kuriere (Rote Fahne News berichtete), aber auch mit anderen Gefangenen aufgerufen

Dazu wurden vor dem Treffen Flugblätter verteilt. Die „Maoisten des Ural“, schreiben: „Wir halten es für sehr wichtig, Informationen über die Art des politischen Regimes in Russland und die Unterdrückung von linken Aktivisten und Gewerkschaftern zu verbreiten. Zumal jetzt die Gewerkschaft der Kuriere streikt, deren Anführer (Kiirill Ukrainzew) im 'Monat der Solidarität mit den politischen Gefangenen' viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Wir meinen, dass ein Maximum an internationaler Öffentlichkeit dazu beitragen wird, dass die politischen Gefangenen selbst schneller freigelassen werden und dass diejenigen, die der Staat inhaftieren will, sich besser gegen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte wehren können. Wie uns die Genossen sagten, hilft Unterstützung Kirill Ukrainzew sehr, da es in Russland äußerst üblich ist, Gesetze völlig zu ignorieren. So sind die Repressionsorgane aufgrund der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, die dieser Gewerkschaftsführer genießt, gezwungen, die russischen Gesetze offiziell einzuhalten.“

Schickt Solidaritätsadressen zur Weiterleitung an Rote Fahne News!