Buchvorstellung und Sonntagsessen

Die Streitschrift "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" soll das materialistisch begründete freie Denken in der Arbeiterklasse wiederbeleben. Ohne sich von den Fesseln des Idealismus und der Metaphysik zu befreien, wird die Menschheit nicht in die Lage kommen, die Errungenschaften der modernen Naturwissenschaften für den gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen. So ist dieses Buch auch ein Muss für jede streitbare Wissenschaftlerin und jeden streitbaren Wissenschaftler. Es dient dem Ziel, dem wissenschaftlichen Sozialismus und seiner dialektisch-materialistischen Methode zu neuem Ansehen zu verhelfen.

Am 12. Februar 2023 stellt der Autor Stefan Engel das neue Buch im Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen vor (Einlass ist um 10 Uhr, Beginn um 10.30 Uhr). Stefan Engel ist ja bekannt dafür, dass er auch komplizierte Themen eingängig und gut verständlich darstellt. Anschließend ist mit einem festlichen Mittagessen für das leibliche Wohl gesorgt. Dem beigefügten Flyer könnt ihr die Speisekarte entnehmen.

Einladungs- und Programm-Flyer