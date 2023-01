Caracas: Proteste für höhere Löhne und Renten

Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich am Samstag auf dem Times Square in New York an einer Anti-Kriegs-Kundgebung, zu der das Bündnis "Act Now to Stop War an End Racism"(ANSWER) vor einem Rekrutierungsbüro der US-Armee aufgerufen hatte. Verschiedene Redner protestierten gegen die zusätzlichen 65 Milliarden US-Dollar, die die US-Regierung für den Krieg in der Ukraine bereitstellen und die hohe Zahl der Toten in dem Krieg und forderten stattdessen mehr Geld für Bildung und gegen Obdachlosigkeit in den USA. Die Kundgebung erinnerte auch an den Protest von Martin Luther King 1967, der sich entschieden gegen den US-Krieg in Vietnam ausgesprochen hatte.