Der Freispruch von Heinz Christian Strache

Mittwochnacht traten die Arbeiter des Stahlwerks Acciaierie d'Italia (früher ILVA) in Tarent in den Streik bis Freitag früh. Sie fordern, dass der italienische Staat, der derzeit 38 Prozent der Anteile an dem Stahlwerk hält, ihre Arbeitsplätze rettet. 62 Prozent hält ArcelorMittal. Rund 750 Stahlarbeiter, darunter auch einige ehemalige, demonstrierten am Donnertag in Rom, während dort Verhandlungen zwischen der italienischen Regierung, ArcelorMittal und den Gewerkschaften liefen. Die Gewerkschaften wollen erreichen, dass der Staat die Mehrheit der Anteile übernimmt. Derzeit arbeiten noch rund 8.500 Arbeiter im Werk in Tarent.