Bei Anne Will

Durch Kompromisse mit dem internationalen Finanzkapital lässt sich die Umwelt bestimmt nicht retten!

Am Sonntagabend in der Talkrunde bei Anne Will ging es vordergründig um die Klimaproteste in Lützerath. Im Kern ging es jedoch um eine weltanschauliche Ausrichtung, wie sich die Umweltbewegung der Profitwirtschaft und dem imperialistischen Staatsapparat unterzuordnen habe.

Von Dr. Günther Bittel