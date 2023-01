Sie schreiben:



„Wir sind besorgt über die Politik Ihres Landes, durch Beschluss des Bundestages den Holodomor als Völkermord an den Ukrainern zu erklären. Wir sind empört über diese ungeheuerliche Entscheidung. Es war ein schreckliches Verbrechen der Kulaken und eine Hungersnot in der ganzen Sowjetunion. Viele von uns haben gelitten oder sind gestorben, Verwandte im Ural, in Kasachstan, in Sibirien. Dies ist eine Verhöhnung der Geschichte und eine Verunglimpfung des Andenkens unserer Vorfahren. Wie wird sich dieser antikommunistische Akt auswirken? Sind Repressalien geplant?“

Die MLPD protestierte und protestiert entschieden gegen diese Bundestagsentscheidung und verbreitet in Deutschland die Wahrheit über die damalige Hungersnot in der Ukraine.

Siehe auch Artikel im Rote-Fahne-Magazin 26/22

https://www.rf-news.de/rote-fahne/2022/nr26/bundestagsbeschluss-zum-holodomor-teil-der-psychologischen-kriegsfuehrung