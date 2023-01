Rote Fahne News hat mehrfach berichtet, zuletzt gestern.

Die Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste in Frankreich, Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, hat im Vorfeld des heutigen Aktionstags ein Flugblatt veröffentlicht: "Für eine würdigen Rente! Gegen Macron-Borne und ihre Welt der Krisen und des Krieges. Es lebe der revolutionäre Sozialismus!"

Monopole und Staat wollen die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre

Zum achten Mal seit 1993 greifen ein Präsident und seine Regierung (wie alle Regierungen der EU) das umlagefinanzierte Rentensystem an. Durch die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre wollen sie die Renten massiv kürzen und diejenigen, die sparen können, dazu drängen, sich für das kapitalgedeckte System bei spekulativen und unkontrollierbaren privaten Rentenfonds zu entscheiden.

Die UPML unterstützt mit aller Kraft eine starke Antwort auf diesen neuen Angriff. Wir haben die Abschaffung der zehn besten Jahre als Grundlage für die Rentenberechnung und die Abschläge, über die die Regierung kein Wort verliert, nur allzu sehr ertragen. Es heißt, im Jahr 2030 würde das Defizit 13 Milliarden betragen: Eine bürgerliche Rechnung! Die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Senkung der Löhne, die Streichung von Stellen und Sozialausgaben - alles hat die Bourgeoisie reich gemacht. Nur 2 % dieses Vermögens in Frankreich würden dieses "Defizit" ausgleichen. Aber der Staat macht den Finanzkonzernen und Aktionären Milliardengeschenke und verschuldet den Staat von 500 Milliarden im Jahr 2002 auf heute 3 Billionen.

Mehr arbeiten, um früher zu sterben

"Die Alten in Arbeit halten", das hält die Jungen arbeitslos! Die Hälfte der Arbeiter und Angestellten im Alter von 60 Jahren ist nicht mehr in Arbeit, sondern arbeitslos, verbraucht, krank oder in Sozialhilfe. Die Regierung verspricht eine Mindestrente von 1200 Euro (brutto!), aber nur für lebenslang Vollzeitbeschäftigte, d. h. praktisch niemand.

Mit 67 Jahren gibt es keinen Abschlag mehr, aber wie viele werden gesund in dieses Alter kommen?! Arbeiter haben eine geringere Lebenserwartung (76 Jahre). Ihr Leben im Ruhestand wird noch weiter eingeschränkt. Die öffentlichen und privaten Unternehmen werden weiterhin "verschleißen": Höllenkadenz, Nachtarbeit, unterbrochene Arbeitszeiten, giftige Substanzen, nicht anerkannte Berufskrankheiten, zerrüttetes Familienleben ...

Premierministerin Elisabeth Borne sagte am 14. Januar: "Jeder Euro, der eingezahlt wird, wird dazu dienen, die Renten zu bezahlen." Das stimmt nicht. Für ein fehlendes Beitragsjahr wurde der Abschlag auf 5% festgelegt. Doch wenn man 43 Jahre lang Beiträge zahlen muss, macht ein Jahr nur 1/43 aus, also 2,3 % der Gesamtsumme. Das Gesetz sieht also vor, die Rente um mehr als das Doppelte des Wertes eines Beitragsjahres zu kürzen. Das ist schlicht und einfach Diebstahl!

Schuften für den Krieg?

Mit ihren sozialen "Gegenreformen" will die Regierung so viele öffentliche Gelder wie möglich in die großen öffentlichen und privaten Unternehmen leiten. Sie ist ein Diener der multinationalen Konzerne im Weltwirtschaftskrieg. Im Krieg überhaupt! Frankreich beteiligt sich voll und ganz mit der NATO an den Waffenlieferungen für die Ukraine, einem von beiden Seiten ungerechten Krieg. Dieser Krieg sät den Tod zugunsten der imperialistischen Interessen der Neuaufteilung der Welt. In Frankreich wie auch in den meisten imperialistischen Mächten werden Milliarden von Steuergeldern zur Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs verwendet!

Für eine würdige Rente!

Angesichts dieser skandalösen "Reform" mobilisieren wir zum Streik, beteiligen uns an Demonstrationen, Fahrgemeinschaften und Streikkassen ... Es lebe die Vereinigung der gelben, roten oder grünen Westen! Es lebe der gemeinsame Kampf des privaten und des öffentlichen Bereichs, der Jungen und der Alten, der Männer und der Frauen für eine Rente mit 60 Jahren und 55 Jahren für schwere Arbeit!

Eine Gesellschaft mit zahlreichen Krisen

Macron und seine kapitalistische Welt, das ist die Krise. Krise der Wirtschaft und der hohen Lebenshaltungskosten, Krise der Krankenhäuser und der Medikamente, Krise des Bildungswesens, Krise der Justiz, parlamentarische Krise, Umweltkrise, Krisen der unterdrückten Länder, die vom Hunger bedroht sind, Krise der Flüchtlingspolitik ... - die Aufzählung ist unvollständig. Die Bourgeoisie sieht die "Lösung" in der Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs! Die Arbeiter, die Ausgebeuteten, die Abgehängten und die Rentner wollen eine andere Gesellschaft! Ist sie möglich, wenn die politische und wirtschaftliche Macht in denselben Händen bleibt, nämlich denen der Monopole?

Träume und Illusionen

Arbeit, existenzsichernde Löhne, Gesundheit, Wohnung, Nahrung, lebenslanges Lernen, Freizeit und demokratische Freiheiten garantieren - eine solche Gesellschaft ist kein unerreichbarer Traum. Sie kann nur von den Arbeitern an der Macht mit ihrer revolutionären Partei garantiert werden. Die Interessen der Arbeiter und anderer Ausgebeuteter und die Macht des Kapitals nebeneinander bestehen zu lassen, das ist die gefährliche Utopie von heute! Wir müssen uns entscheiden! Die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus und des Lohnsystems ist eine historische Notwendigkeit, die alle Reformisten uns vergessen machen wollen!

"Aus dem Kapitalismus aussteigen" erfordert eine Revolution

Arbeiter an der Macht, die sowohl führen als auch ausführen, bedeutet, den Kapitalismus revolutionär zu überwinden. Den Staat der Monopole stürzen, der Ausbeutung und Unterdrückung gewaltsam garantiert. Elend, Arbeitslosigkeit und Unsicherheit werden verschwinden. Die reichlichen Früchte der Arbeit ermöglichen die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verkürzung der Arbeitszeit, die Erhöhung der Löhne, die Finanzierung vielfältiger Ausbildungsmaßnahmen und die Finanzierung wohlverdienter Renten! Das gesellschaftliche Leben von vorne bis hinten kollektiv beherrschen: Arbeiterklasse, Angestellte, Kleinbauern und kleine Beamte. Was soll produziert werden und wie, ohne sowohl die Menschen als auch die Natur zu zerstören? Für wen soll es produziert werden? Das müssen kollektive Entscheidungen sein und dürfen nicht länger Entscheidungen der "Vorstände" von Monopolkonzernen sein. Nieder mit den skandalösen Ungleichheiten! Die Entwicklung der Produktivkräfte und das Bildungsniveau der Arbeiter ermöglichen diese Revolution schon lange.

Die Arbeiterschaft wird ihre Freiheit gewinnen, wenn sie sich organisiert!

Die UPML arbeitet zusammen mit anderen an der vorrangigen Aufgabe, eine echte kommunistische Partei in Frankreich wieder aufzubauen. Zusammen mit 60 anderen internationalistischen Organisationen sind wir Mitglied der Internationalen Koordination revolutionärer Organisationen (ICOR), um bei der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten gemeinsam daran, eine antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront gegen die Gefahren eines Dritten Weltkriegs zu bilden!

Lasst uns gemeinsam das Rad der Geschichte vorantreiben!

Organisieren wir uns für den revolutionären Sozialismus!

"Die Befreiung der Arbeiter muss das Werk der Arbeiter selbst sein!" (Karl Marx)