Gina Lollobrigida mit 95 Jahren am 16. Januar in Rom verstorben

Schon mit drei Jahren soll sie zum schönsten Kleinkind Italiens gewählt worden sein. Geboren wurde sie in den Abruzzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie nach Rom. Sie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Ihr Studium an der Academia de Belle Arte finanzierte Gina mit Neben- und Statistenrollen. In „Achtung Bandit“, einem Film über kommunistische Partisanen von Lizzani von 1951, spielte sie eine Nebenrolle. Mit dem Film „Der Klöckner von Notre Dame“ nach Victor Hugo wurde sie eine international gefeierte Schauspielerin. Sie spielte die sinnliche Esmeralda an der Seite von Anthony Quinn als Klöckner. Im italienischen Neorealismus gehörte sie mit Sophia Loren, Claudia Cardenale und Monica Vitti zu den anerkannt besten Schauspielerinnen. Sie beherrschte nicht nur im Film die verschiedensten Richtungen, sie betätigte sich später auch als Fotografin und Bildhauerin. Noch im letzten Jahr kanidierte sie in einem linken Wahlbündnis zum italienischen Senat.