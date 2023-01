Herrn Kretschmanns angebliche Entschuldigung

Angesichts eines jahrelangen Kampfes der Betroffenen und der Gewerkschaften wäre dies auch überfällig. Auch haben sich die Kapitalismuskritik und die Diskussion um eine gesellschaftliche Alternative belebt und vertieft. 19054 Menschen unterzeichneten bisher schon den Aufruf „Gib Antikommunismus keine Chance."

Von einer echten Entschuldigung Kretschmanns kann allerdings nicht die Rede sein, wenn er wörtlich sagt: "Einige mögen dann zu Recht sanktioniert worden sein, manche aber eben auch nicht." Außerdem behauptet er, es sei nur in "manchen Fällen das Augenmaß verloren gegangen." Was also in den vorab informierten Medien als Entschuldigung bei den Betroffenen verkauft wurde, ist in Wirklichkeit eine Rechtfertigung der Berufsverbote durch die Hintertür. Entsprechend sind auch die Reaktionen auf den offenen Brief.