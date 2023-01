Ho Chi Minh Stadt: Metaller streiken für Bonuszahlung

In Großbritannien beteiligen sich Zehntausende Pflegekräfte in Kliniken des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) am 18. und 19. Januar am Streik für Lohnerhöhungen. Organisiert wird der Streik von der Gewerkschaft der Pflegekräfte RCN. Am 15. und 16. Dezember hatte diese Gewerkschaft erstmals in ihrer Geschichte einen Streik organisiert. Die Forderung lautet: eine bessere Finanzierung des NHS und eine Lohnerhöhung von 19 Prozent. Es geht um Neueinstellungen und die Überwindung der Reallohnverluste der vergangenen Jahre. Auf Grund der schlechten Bezahlungen gibt es heute viele unbesetzte Stellen und große Überlastung des Personals. Weitere Streiks sind für den Februar geplant.