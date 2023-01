Jakarta: Arbeiter protestieren gegen Abbau von Rechten

Am Samstag, den 14. Januar demonstrierten in Lissabon 100.000 Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler für ein besseres öffentliches Bildungssystem. Am Montag blieben in Lissabon Hunderte Schulen geschlossen, weil acht Gewerkschaften mit einer Streikwelle für bessere Arbeitsbedingungen in den portugiesischen Schulen begonnen haben. In den kommenden 18 Tagen soll in rund 20 weiteren Städten die Schulen bestreikt werden. Es geht vor allem um ein Ende der Befristungen der Beschäftigten im Schuldienst, die die Nase voll davon haben, sich von einem Zeitvertrag zum anderen zu hangeln. Die Lehrerinnen und die anderen Beschäftigten an den Schulen fordern auch ein höheres Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen.