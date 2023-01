Kundgebung und Demonstration für den iranischen Freiheitskampf

Seit 43 Jahren beutet das Regime der Islamischen Republik Iran Menschen auf vielfältige Weise aus und verweigert ihnen das Recht auf ein freies und glückliches Leben. In der repressiven und diskriminierenden Struktur, die von der Islamischen Republik geschaffen wurde, werden Frauen, unterdrückte Ethnien ... und die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter im Allgemeinen systematisch von politischer Teilhabe ausgegrenzt, besonders hart trifft es sexuelle und religiöse Minderheiten, die mehrfacher Unterdrückung ausgesetzt sind.

Dieses patriarchalische Regime hat vor allem Frauen seit den ersten Tagen seiner Errichtung mit Repressionen belegt, bspw. ihnen den obligatorischen Hidschab auferlegt, und viele andere ungleiche Prinzipien in seiner Verfassung genehmigt und institutionalisiert. Gleichzeitig wurden die pluralistische Gesellschaft sowie deren religiöse und sprachliche Strukturen zum Ziel politischer Unterdrückung und kultureller Transformation. Die Zerstörung des Rechts auf Leben durch dieses Regime wurde von der Ausbreitung von Armut, Ungleichheit und Umweltzerstörung begleitet.

Aber in all diesen dunklen Jahren der Unterdrückung, der Gewaltherrschaft und der Repression, sowohl in den Häusern als auch auf den Straßen, in den Schulen und Fabriken, haben die fleißigen Menschen ihren Widerstand fortgesetzt. Die landesweite Wut, ausgelöst durch die Ermordung der Kurdin Jina Amini am 16. September 2022 durch die Islamische Republik, vereinte den Widerstand der Menschen unter dem Titel „Revolution 'Jin, Jiyan, Azadî' (Frau, Leben, Freiheit)." ...

Unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ sind sie vereint, um unmissverständlich klarzustellen: „Nein“ zu dieser blutrünstigen Regierung!