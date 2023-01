Lambrecht vor dem Rückktritt

In der belgischen Hafenstadt Ostende beteiligten sich am Montag 400 Beschäftigte der Kommune an einem Streik und an Straßenprotesten gegen Pläne der Stadtverwaltung, weitere Privatisierungen vorzunehmen. Aufgerufen zu dem Streik hatten drei Gewerkschaften. Die Stadtverwaltung will die Zahl der Beschäftigten um 3,5 Prozent senken, ohne offene Entlassungen. Privatisiert wurde bereits ein Pflegeheim, jetzt geht es um Krankenhausbeteiligungen. Die Gewerkschaften beklagen auch, dass sich die Stadtverwaltung auf keine Verhandlungen und Beratungen einlässt.