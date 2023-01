Madrid: Zehntausende fordern Mittel für staatliche Gesundheitswesen

Zehntausende Israelis gingen am Samstag im Zentrum von Tel Aviv trotz heftigem Regen auf die Straße, um gegen die neue ultrareaktionäre Koalitionsregierung vonMini sterpräsident Benjamin Netanjahu zu protestieren. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 80.000 Demonstranten am und um den Habima-Platz, eine beeindruckende Massendemonstration in Israel. Die ultrareaktionäre und mit Faschisten gebildete Regierung betreibt den forcieren Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten und Faschisierung des Staatsapparats sehr ähnlich wie in Ungarn und Polen. Das stößt auf großen Widerstand. Auch in Jerusalem, Haifa und anderen Städten fanden Proteste statt.