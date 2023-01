Halle

Montagsdemo solidarisch mit Borbet-Belegschaft und streikenden Postlern

Am Montag, dem 23. Janur 2023, findet um 17 Uhr die nächste Kundgebung der "Halleschen Montagsdemo - das Original seit 2004", ohne AfD und Co, Teil der neuen Friedensbewegung gegen Weltkriegsgefahr, globale Umweltkatastrophe und galoppierende Inflation im Boulevard / Leipziger Straße an der Ulrichskirche statt.