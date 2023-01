Solingen

OFFENSIV: Solidarität mit der Borbet-Belegschaft!

Offensiv, die Initiative für eine kämpferische Gewerkschaftsarbeit bei Opel in Buchum, hat gestern eine Solidaritätserklärung an die kämpfenden Kolleginnen und Kollegen der Borbet-Werkes in Solingen gesendet, die wir hier dokumentieren.

OFFENSIV Bochum