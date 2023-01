Düsseldorf

Protest vor serbischer Botschaft gegen Abschiebung von Ecevit Piroĝlu in die Türkei

Entsprechend des Aufrufs der Strategiekonferenz der neuen Friedensbewegung hatten das Bündnis demokratischer Kräfte in Europa (ADGB) und das internationalistische Bündnis am 17. Januar 2023 eine Protestkundgebung vor der serbischen Botschaft in Düsseldorf organisiert.

Landesleitung NRW der MLPD