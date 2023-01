Revolutionäre Neujahrsgrüße aus aller Welt

Grüße der UPML/Frankreich

Wir waren anwesend, um den 40. Jahrestag der Gründung der MLPD zu feiern. Getragen von den zahlreichen Kampf- und Streikbewegungen, die sich entwickeln, gehen wir mit Zuversicht und Begeisterung an eurer Seite in das Jahr 2023.

Von POP (Progressive Organization of People) & CUC (Communist Unitiy Center) / Indien

In dieser Zeit, in der sich die internationale kommunistische Bewegung in einer äußerst komplizierten Krise befindet, sind eure Bemühungen um die Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung auf verschiedenen Gebieten enorm und lobenswert. Wir möchten euch unsere volle Solidarität für euren unermüdlichen Kampf für die Erweiterung und Stärkung der proletarischen revolutionären Bewegung aussprechen. Wir bedanken uns herzlich für die großen Bemühungen der MLPD, die brüderlichen Beziehungen zwischen der indischen revolutionären Bewegung und der deutschen Arbeiterbewegung als Teil der internationalen Bewegung zu stärken und freuen uns darauf, unsere Beziehungen durch unsere fortgesetzten Interaktionen in verschiedenen Formen im kommenden Jahr weiter zu stärken.

Von RAWA / Afghanistan

Das Jahr 2022 war für uns sehr schmerzhaft und herausfordernd, aber mit eurer Liebe und Unterstützung wurden unsere Schmerzen gelindert und wir konnten durchhalten. Leider beginnen wir das Jahr 2023 mit einer neuen unmenschlichen und ungerechten Politik der verräterischen und barbarischen Taliban. Afghanische Frauen dürfen nicht mehr an Universitäten studieren oder private Kurse in irgendeinem Fach belegen, alle lokalen und internationalen Organisationen werden gewarnt, ihre weiblichen Angestellten zu entlassen, und viele weitere Einschränkungen. Diese Politik brennt uns auf der Seele, aber sie macht unser Engagement für den Widerstand stärker denn je. Das Jahr 2022 war Zeuge starker Proteste und des Widerstands afghanischer Frauen in vielen Formen, und wir hoffen inständig, dass das neue Jahr den Sturz frauenfeindlicher religiös-theokratischer Regime in der Region durch Volksaufstände erleben wird.

Von der Socialist Party of Bangladesh / Bangladesh

Das vergangene Jahr 2022 war für die Welt von vielen bedeutenden Ereignissen geprägt, darunter der Schattenkrieg der Imperialisten, der von Russland und der Ukraine geführt wird, der enorme Anstieg der Lebenshaltungskosten weltweit aufgrund der kapitalistischen Ausbeutung, die ständig steigende Inflation, die verschärfte Klimakatastrophe und vieles mehr. Es ist offensichtlich, dass das weltweite kapitalistische imperialistische Weltsystem erneut am Rande einer gigantischen Krise steht. Dieses Jahr steht auch im Zeichen des Linksrucks in Lateinamerika. Dieses Jahr steht im Zeichen des tapferen Kampfes der iranischen Frauen gegen die "Sittenpolizei" nach dem Tod von Mahsa Amini. Das zeigt uns, dass die Suche nach einer linken Alternative auch nach Jahrzehnten deutlich zunimmt. Dies bürdet uns auch die Verantwortung auf, die linken sozialistischen und kommunistischen Kräfte in der ganzen Welt gegen Kapitalismus, Imperialismus, Faschismus und Krieg zu vereinen. In der Hoffnung, dass das Jahr 2023 im Zeichen unseres gemeinsamen Kampfes stehen wird!

Vom KSRD / Ukraine

Wir wünschen Ihnen Erfolg und neue Siege, Lebensfreude und Gesundheit - auch für alle Ihre Mitstreiter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit im Jahr 2022, das ist für uns unter Kriegsbedingungen sehr wichtig.

Von der PTB-PVDA / Belgien

"Wer nur nach unten schaut, wird nie einen Regenbogen sehen. Lasst uns den Blick nach oben richten und nach dem streben, was jetzt unmöglich erscheint. Die großen Errungenschaften der Geschichte sind die Verwirklichung dessen, was zuvor als unmöglich galt."

Was wünschen wir Ihnen für das neue Jahr?

Schöne Begegnungen und Lachen unter Freunden, Zärtliche Momente mit der Familie

Kameradschaft und herzlichen Austausch

Optimismus angesichts der vielen Krisen

Solidarität, um die Herzen zu erwärmen

Mut, um Neues zu erfinden und zu schaffen

Und Kampf, denn der Kampf heißt Hoffnung!

Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein! (Bertolt Brecht)

So ist die Neujahrskarte der ICOR überschrieben. Dann schreibt Monika Gärtner-Engel, die Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR: "Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der ICOR, wir senden euch und euren Organisationen kämpferische und revolutionäre Grüße. Die Arbeiterklasse und die Völker der Welt wollen nicht in der kapitalistischen Barbarei von Krieg, Krisen, Faschismus und Umweltzerstörung untergehen. Es liegt an uns, dazu beizutragen, ihrem Kampf eine sozialistische Perspektive und sie weltweit zusammenzuschließen. Wir wünschen euch und uns allen Optimismus, Klarheit, Kampfkraft und Gesundheit - und wichtige Schritte beim Aufbau der ICOR und der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront."

Weitere Grüße erreichten uns aus Argentinien, Rumänien, Belgien, Iran, USA, Schweiz, Sri Lanka und Irak.