Türkische Metaller werten ihren Kampf um Lohnnachschlag aus

Der Lohnnachschlag wurde nach Protesten und Streiks zwischen der MESS (Verband der Metallkapitalisten) und den Gewerkschaften Türk Metal, Birleşik Metal-İş und Özçelik-İş vereinbart. "Jahrelang hieß es, dass es außerhalb des unterzeichneten Vertrags keine Erhöhungen geben würde, wir haben gesehen, dass dies jetzt nicht mehr der Fall ist", sagt ein Özçelik-İş-Mitglied. "Der MESS sprach von Verbesserungen bei den sozialen Rechten, aber der Druck von unten schlug sich in einer Erhöhung der Stundenlöhne nieder. Wichtig ist jetzt, dass wir uns auf den Vertrag im September vorbereiten. Die Preissteigerungen bei den Grundbedarfsgütern gehen weiter, die Verbesserungen, die wir erhalten haben, werden nicht ausreichen. Für Juli ist eine weitere Erhöhung des Mindestlohns im Gespräch. Niemand kann also vorhersagen, was morgen passieren wird. Wenn der Druck von unten etwas höher gewesen wäre, hätte der Anstieg höher ausfallen können. MESS hat Angst, dass die Arbeiter protestieren werden, deshalb steht diese Erhöhung auf der Tagesordnung".

Ein Bosch-Arbeiter, der Mitglied von Türk Metal ist, erklärte, dass der Lohnnachschlag die Beschäftigten zwar teilweise glücklich mache, aber aufgrund der Erhöhungen bei den Grundbedarfsgütern keine großen Auswirkungen haben werde: "Nach dem letzten Tarifvertrag hat die Gewerkschaft gesagt, dass wir wieder Geschichte geschrieben haben, aber die Geschichte, die wir geschrieben haben, war nur von kurzer Dauer. Deshalb glaube ich, dass die heutige Freude nur von kurzer Dauer sein wird. Wir werden weiter Druck machen müssen."

Ein anderer Bosch-Arbeiter sagte, dass es im Betrieb zwei Ansichten gibt: "Die eine ist, dass es nicht möglich sein wird, bei den im September beginnenden Tarifvertragsverhandlungen eine gute Lohnerhöhung zu erhalten, und die andere, dass es notwendig ist, den Tarifvertrag jetzt vorzubereiten. Meiner Meinung nach ist dieser Lohnnachschlag sogar ein Erfolg. Was für unmöglich gehalten wurde, ist eingetreten. Nach der Unterzeichnung des Vertrages sagte die Gewerkschaft jedes Mal, dass außerhalb des Vertrages nichts passieren kann, wir müssen auf den neuen Vertrag warten. Heute haben wir gesehen, dass auch außerhalb des Vertrags etwas passieren kann. Wir haben gesehen, dass der Vertrag, der als nicht erneuerbar galt, erneuert wurde. Meiner Meinung nach hat sich für die Metallarbeiter eine neue Seite aufgetan. Von nun an werden die Gewerkschafter nicht mehr sagen können, dass der Vertrag unterzeichnet wurde und wir nicht darüber hinausgehen können. Wenn das der Fall ist, müssen wir zeigen, was wir können."